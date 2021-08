El actor mexicano Gabriel Soto confirmó que tiene una audiencia programada con Laura Bozzo para el mes de septiembre mientras la conductora peruana continúa con paradero desconocido desde que se ordenó prisión efectiva en su contra.

En diálogo con “El gordo y la flaca”, el galán de Televisa evitó cuestionar a Laura Bozzo por el presunto delito de defraudación fiscal:

“Mira, la verdad es una situación muy delicada y es una cuestión legal, así que prefiero no comentar nada”, dijo a los periodistas que lo esperaban a él y a su pareja, la actriz rusa Irina Baeva, en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Nosotros la verdad es que no sabemos nada de eso y no nos compete a nosotros hablar de este tema, son temas legales muy delicados, entonces nosotros realmente no tenemos nada que opinar al respecto”, fue la contundente respuesta de Irina Baeva.

Sin embargo, Gabriel Soto aprovechó para confirmar que tienen un careo programado para el mes de septiembre por la demanda que él y su pareja interpusieron contra Laura Bozzo por el presunto delito de difamación agravada.

“Sí, efectivamente, cualquier duda y cualquier cosa legal, pueden hablar con mi abogado”, explicó el galán de telenovelas.

Asimismo, Gabriel Soto afirmó que ni él ni Irina Baeva pretenden enviar a la cárcel a Laura Bozzo: “Pues no porque nuestro tema es civil, así que te digo que es un tema delicado que prefiero no comentar”.

