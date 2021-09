El actor mexicano Gabriel Soto y su pareja, la actriz rusa Irina Baeva, ganaron la demanda que interpusieron hace un año contra la conductora peruana Laura Bozzo.

De acuerdo al programa “El gordo y la flaca”, Gabriel Soto e Irina Baeva llegaron a una audiencia que se realizó en la Ciudad de México el último lunes 20 de septiembre de 2021.

Sin embargo, Laura Bozzo no apareció en la audiencia. Por esta razón Gabriel Soto y su pareja ganaron el caso y Laura sería culpable por los delitos de Acoso, discriminación y amenazas

“Se hizo el desahogo de las pruebas y bueno pues, la contraparte no se presentó, ahora sí que ya la demanda procede”, comentó el galán de telenovelas a su salida de la audiencia.

“No se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en televisión nacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad”, agregó.

Por su parte, Irina Baeva explicó que un juez debe dictar sentencia: “Las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes [...] la contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera el pliego de posiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

“Nunca jamás le deseo el mal a nadie, pero lo que sí pienso es que todos somos adultos y cada quien es responsable de sus decisiones y sus consecuencias”, señaló la actriz rusa.

En efecto, de acuerdo a Univisión, un juez tendrá que dictar sentencia contra la conductora peruana, la cual puede ir desde una sanción económica o una disculpa pública.

