Irina Baeva y Gabriel Soto están a un paso de convertirse en esposos tras romántica pedida de mano. Aunque aún no tiene una fecha concreta para pasar a la fila de las casadas, la actriz de 28 años reveló que su boda “será una fusión entre lo ruso y lo mexicano”.

En entrevista con el medio ‘El Universal’, la celebridad adelantó que en su esperado matrimonio se unirán tradiciones de su país natal, Rusia, y la de su novio Gabriel Soto, actor de raíces mexicanas.

“Yo haría una fusión entre lo ruso y lo mexicano porque hay muchas tradiciones y cosas que me gustan de lo que se hace en Rusia y al mismo tiempo me gusta cómo se hacen las bodas en México. Mi hermanita Michelle Renaud siempre me llama rusa-mexicana y yo creo que sería una boda rusa y mexicana, eso sería lo adecuado para mí y también lo ‘padre’ es que Gabriel también lo ve como algo muy bonito porque ya está estudiando ruso”, comentó feliz”, explicó Baeva para ‘El Universal’.

Por su parte, Gabriel Soto confesó para el mismo medio que aún no tiene una fecha definida para su boda y que prefiere esperar que los vuelos se normalicen para que la familia de Irina sea parte de su matrimonio.

“Estamos viendo cómo se desarrolla el tiempo de la pandemia, sobre todo el tiempo de los viajes para hacerlo bien, para que venga la familia de Irina de Rusia. Ahora que termina la telenovela (’Te acuerdas de mí') vamos a irnos una semana de viaje y luego empezaremos a concentrarnos un poco en eso”, comentó Soto para el medio mexicano.

“No corremos prisa, tiempo hay mucho, así que vamos a hacer las cosas bien y con calma”, añadió el actor de la telenovela “Te acuerdas de mí”.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Bozzo sorprende a sus seguidores al bailar con traje de látex

ZONA POPULAR | Laura Bozzo sorprende a sus seguidores al bailar con sensual traje de látex