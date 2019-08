Karen Schwarz se mostró sorprendida tras ver la entrevista que le realizó al actor mexicano Gabriel Soto para su programa 'Mujeres al mando'.

Y es que al inicio de la entrevista, el famoso actor le tocó la pierna a la conductora. Según contó Karen Schwarz, ni siquiera se había dado cuenta hasta que su productor le mandó las imágenes.

“Yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor me manda esta imagen a mi teléfono. No sé, le digo, de repente la emoción del momento. No pasó nada”, explicó Karen Schwarz entre risas.

“Yo ya dije, los amigos de mis amigos, son mis amigos”.