Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo celebraron su primer aniversario este 19 de enero de 2023. Como se recuerda, ellos oficializaron su romance casi dos meses después de que el futbolista firmar su divorcio con Melissa Paredes.

La feliz pareja ahora está esperando a su primer bebé juntos, quien nacerá en los próximos días y se sumará a la familia, pues cada uno tiene una hija con sus parejas anteriores.

“Feliz aniversario mi amor ”, escribió el ‘Gato’ en su cuenta de Instagram. Los novios, además, se fueron a celebrar, comiendo carne en un restaurante local.

El exesposo de Melissa Paredes ahora le promete amor eterno a Alexandra Venturo, y así lo asegura en su más reciente post de Instagram.

“El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras” , confiesa el futbolista en un emotivo mensaje.

Finalmente, agregó un “Te amo demasiado”, con el que pretende que los fans olviden su ampay bailando cariñoso con una jovencita en Piura, video que fue difundido por ‘Amor y Fuego’ en octubre del 2022.

Qué dijo Ale Venturo en su aniversario

“Me queda claro que nuestro amor es más fuerte de lo que pensábamos. ¡Te amo! ”, escribió la empresario Ale Venturo en sus redes sociales, celebrando a sí su primer aniversario con Rodrigo Cuba.

