Génesis Tapia se siente orgullosa porque dentro de poco concluirá, con éxito, su carrera de Derecho, pese a que fue víctima de prejuicios por haber sido un personaje mediático en el pasado.

“No ha sido un proceso fácil, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado. He pasado por muchas etapas de prejuicios durante mi carrera, los primeros años me tocó demostrar con hechos que era mucho más que una cara bonita y que era una mujer capaz de cumplir todo lo que me propusiera. Toda mi carrera me la he pasado becada por excelencia académica y estoy a punto de culminar mis estudios. Me he demostrado que puedo ser todo lo que deseo y me propongo”, expresó Tapia.

- ¿Cuánto te falta para culminar la carrera?

Estoy haciendo mi tesis para sustentar, a fin de año, el título, pero ya soy conciliadora extrajudicial inscrita en el Ministerio de Justicia; y en diciembre me voy a España para hacer mi maestría en la Universidad de Salamanca.

- Entonces, ¿te mudarás a España con tu familia o te irás sola?

La maestría allá dura un año, pero se viaja cada ciertos meses. Primero viajaré con Kike y luego sola, porque vamos a tener que lidiar con el colegio de nuestras hijas. Nos apoyamos mutuamente.

- Son una pareja que siempre se apoya...

Exacto, somos un equipo en todo momento.

ALGO MÁS

Génesis también está por concluir sus estudios de quechua en la Universidad Católica del Perú y luego empalmará con el inglés.