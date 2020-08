La exchica reality, Génesis Tapia, está enfocada en terminar su carrera de Derecho tras convertirse en mamá por cuarta vez. Por ello, una vez que dio a luz, volvió a sus clases virtuales, pues tenía que entregar varias tareas.

Ahora, Génesis Tapia se encuentra en los últimos ciclos de la carrera de Derecho en una conocida universidad y a través de su cuenta de Instagram compartió una buena noticia: logró obtener una “beca de excelencia académica”, la misma que le otorga un 20% de descuento en todas las cuotas del ciclo de de agosto.

Esta noticia alegró a la exchica reality, quien no pudo dejar de compartirla. “Me siento súper feliz, jamás me resigné a llevar mi carrera con cualquier promedio y ahora voy viendo los resultados de mi esfuerzo. Para mí no solo es un descuento, es el resultado de todos los sacrificios que vengo haciendo para tener promedios ponderados. Me encanta”, escribió.

Ya en alguna oportunidad Génesis Tapia ha expresado su deseo de convertirse en un jueza para poder repartir la justicia correcta en el país. Por lo pronto, está enfocada en terminar su carrera y cuidando a su familia. Además, de su bebita recién nacida.

