En una reciente entrevista con el programa “Sale el Sol”, Geraldine Bazán aseguró que se siente feliz por su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo García. Además, respondió a sus seguidores sobre por qué en días anteriores había compartido un mensaje en el que se describía a sí misma como “fea”.

“Ay (estoy) muy muy feliz, muchas gracias, la verdad es que ustedes saben, es un tema que decidí no compartir demasiado, finalmente lo que se ve no se juzga y les agradezco respetar eso”, dijo respecto a su romance con Luis Rodrigo, quien no tiene nada que ver con el medio artístico.

La actriz de “100 días para enamorarnos” explicó los motivos por los que prefiere no hablar de su vida amorosa.

“Sobre todo porque mi pareja no es del medio, entonces también es un poco respetar… ¿Cómo se podría decir cuando no eres conocido?, sí, respetar eso y también creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta la verdad, me gusta muchísimo”, puntualizó.

Bazán también se tomó unos segundos para aclarar que quiso decir cuando se llamó “fea” al postear una foto en redes sociales.

“Puedo ser fea, pero estoy muy feliz, soy muy afortunada, soy bendecida, soy una mujer saludable, soy una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, soy mamá de dos”, indicó. “A eso me refiero, que más allá de ser perfectamente hermosa o hermosos, más allá de eso, lo bendecidos que podemos ser”.

Por último, la expareja de Gabriel Soto agregó: “En mi caso, hacer lo que me gusta, tener dos hijas hermosas, es eso (ser bella), simplemente, pero me gustó (el mensaje), al final es parte de crear un poco de conciencia en redes”.

