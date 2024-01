Gerard Piqué ha estado en medio de la polémica tras haberle sido presuntamente infiel a la madre de sus dos hijos, la cantante Shakira con Clara Chía, una joven de 24 años que saltó al ojo público por la controversia. Sin embargo, los planes de boda del exfutbolista del FC Barcelona se habrían cancelado y su romance con la veinteañera podría estar en crisis.

A pesar de llevar cerca de un año y medio de noviazgo con Clara Chía, Piqué y la joven española parecen atravesar un momento complicado en su relación por lo que los planes de matrimonio que se rumoreaban para el 2024 se habrían cancelado debido a un importante motivo que tiene que ver Clara.

El paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida de Piqué desde su infidelidad a Shakira, reveló que los padres de Clara Chía Martí no aprueban la relación y están haciendo “hasta lo imposible” por separarlos.

Esta tensión familiar habría afectado los planes de boda entre Piqué y Clara Chía, que se rumoreaba estaban planeados para este año. La falta de aprobación por parte de los padres de la joven de 24 años habría llevado a Piqué a cancelar la posible boda, a pesar de los rumores sobre una vida en común.

¿Por qué lo padres de Clara Chía no querrían a Gerard Piqué?

Jordi Martin explicó que la relación entre Piqué y los padres de Clara Chía Martí ha llegado a un punto en el que le han prohibido al exfutbolista entrar a su casa.

“ La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la jove n ”, contó el Martín.

Según contó el paparazzi, la relación entre los padres de Clara Chía y Piqué se habría destruido debido a la marcada diferencia de edad que existe entre la pareja y que desde un inicio fue un problema para los enamorados.