Hace algunos meses, Gian Marco cumplió 50 años, sin el gran festejo que estaba preparando junto a su público, pero admitiendo que ya llegarán tiempos mejores.

“Cada año en mi vida, en mi carrera, ha sido un renovarme, reinventarme, o estancarme, sabe Dios, pero lo que sé es que voy camino siempre a ser una mejor persona, más agradecida, consciente de todo lo que pasa a mi alrededor. Básicamente yo diría que quiero ser siempre una mejor versión de mí, para hacer lo que más amo, que es la música”, dice a OJO Gian Marco, que este 21 se reencuentra con su público desde un concierto online a través de Joinnus.

- En estos tiempos tan duros, uno va dejando las cosas que realmente no valen la pena...

Sí, exacto. Cada año que uno vive tiene la oportunidad de detenerse un momento para analizar lo que está haciendo. Y en esta pandemia la palabra detenerse ha sido realmente detenerse por completo. Recuerdo que en el año 2010 yo cumplí 40 años y me tomé un año sabático que me sirvió para hacer el disco “Días Nuevos”, por eso le puse así.

¿Qué te dejó como experiencia?

Que siempre hay un momento en la vida en la que tienes que reflejarte frente a un espejo. Dicen que cuando uno se mira a través de él, siempre trata de limpiarlo para tener una imagen más pulcra, pero muchas veces, si te miras vas a ver una mancha, algo que te molesta metafóricamente hablando. Vas a querer limpiar el espejo, pero la mancha sigue allí. Eso es lo que hay dentro tuyo y que solo tú puedes borrar.

¿Durante tus 30 años de carrera sabes muy bien lo que significa que muchas veces te cierren las puertas?

Como en la vida misma, siempre han sido más, pero por alguna razón estuve preparado para poder vivir, entrar, oler, que pase lo que tiene que pasar, estacionarme ahí, o irme. Las puertas cerradas me sirvieron mucho.

¿Cómo ves a tu hija Nicole que está ingresando a la industria musical?

Ella cuando decidió ser una profesional de la música, primero estudió cuatro años, no es ninguna improvisada. Todo lo que conozcas, mucho o poco de Nicole está hecho por ella sola, si Warner la firmó es porque ella se lo buscó. Cuando uno ingresa a Berklee (donde ella estudió) te dicen: Tú vas a entrar a estudiar a una de las mejores escuelas de música del mundo, con una complejidad y exigencia muy alta.

Nada de que soy hija o hijo de...

A mí me pasó lo mismo, yo era hijo de Regina y Javier solo en Perú, pero afuera fue otra cosa. A Nicole la pones frente a una orquesta de 30 músicos y te la dirige, ahí no tengo nada que ver. Yo siempre le digo: hija, esta carrera es 24x7, no se trata de ser famosito, lo primero que debes hacer es respetar tu carrera porque serás músico de aquí hasta que te mueras.

Tú estás disfrutando los éxitos y avances de tu hija, tu padre Joe Danova no te vio internacionalmente realizado

Lo veo como una recompensa, porque mi papá no vio lo que yo hice, era mi mánager y tenía muchos sueños conmigo. Mi padre se murió en el mejor momento del inicio de mi carrera cuando “Canción de amor” era el tema del año en las radios y mi viejo estaba muriendo (marzo de 1993). Yo tenía un montón de planes con él y se acabaron; pero la vida me da la recompensa, de yo ahora poder vivir lo que mi padre, a través mío está gozando los logros de su nieta, que nunca conoció.

“No sé qué voy a hacer, mis otros dos hijos también aman la música, Fabián tiene 17 años y toca muy bien la guitarra, es un capo y me encanta. Abril tiene 15 y también quiere seguir mis pasos. Solo me queda apoyarlos en sus sueños”.

TE PUEDE INTERESAR