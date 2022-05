El cantante Gian Marco Zignago se presentó en América Espectáculos este lunes 16 de mayo de 2022. Durante la entrevista con Rebeca Escribens y Choca Mandros, el artista recordó a su exenamorada, la conocida periodista Marisol García.

Todo ocurrió cuando Choca Mandros insistió en que Gian Marco comente sobre el videoclip del tema ‘Una canción de amor’, en el que aparece el artista junto a Marisol García cuando eran pareja.

“Esta versión la adoro, la que me dio a mí... mi viejo me decía esta canción va a ser tu ‘Guarda esta rosa’... y los papás no se equivocan. Pero cuando grabé el disco 20 Años, es una versión ya con batería y con bajo y está cool”, explicó Gian Marco.

“Pero esta canción me llevó, aparte en el video salgo con mi queridísima Marisol, ahí está, linda, mírenla”, dijo el cantante señalando el videoclip.

Incluso, Gian Marco se animó a contar que este video fue grabado después de una pelea: “¿Sabes qué me acuerdo? Claro, en esa época estábamos, Marisol y yo éramos enamorados, ahora tiene una familia hermosa con Juan Manuel y con hijos preciosos, me acuerdo que yo me había peleado con ella, creo que nos amistamos en ese programa. Sí, yo me acuerdo (...) fue por esa época, en el 92″.

Fuente: América Televisión

