El cantante GianMarco se mostró en contra de la violencia que ejerció un jovencito en contra de un congresista de la República en medio de las protestas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

“Lo dije ayer y lo volveré a decir, un peruano que agrede a otro peruano no me representa. No a la violencia en las calles, no al ataque entre nosotros mismos. Sí al derecho de protesta y al reclamo por una mejor administración de nuestro país”, escribió Gian Marco en su cuenta de Instagram.

El artista también escribió un mensaje dirigido a los peruanos en estos momentos difíciles: “Eterna herida que no cierra y nos desangra el alma a todos. Se perdió la humanidad...hace mucho perdimos la humanidad. Dharma y Karma...a cada quien le tocará. Todos se gritan, nadie se escucha”.

Sin embargo, algunas personas criticaron a Gian Marco por su opinión y hasta justificaron al jovencito que agredió al congresista Burga.

Pero Gian Marco hizo caso omiso a las críticas: “Pocos lo entendieron. No me quita el sueño explicarles. A los que si entendieron mi comentario, gracias por pensar y ser tolerantes antes de haber actuado con ira salpicando su rabia por todos lados. Abrazos para todos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

PPK rompe su silencio tras vacancia a Martín Vizcarra

Pedro Pablo Kuczynski rompió su silencio tras la vacancia a Martín Vizcarra | OJO

TE PUEDE INTERESAR