El popular Gino Pesaressi, confesó que se encuentra, una vez más, enamorado, pero decidió no revelar la identidad de su nuevo amor, pero al parecer, Gigi Mitre tendría información de primera mano y quemó al ‘exchico reality’.

Alexandra Clavijo sería el nombre del nuevo amor de Gino según Gigi Mitre: “Leí que Pesaressi se anda pachamanqueando a la bailarina. Ahí todos (salen) con pareja. Nada de Tinder, no vayan a ningún lado, de frente al programa”, sentenció la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Las sospechas de la compañera de Rodrigo González, despertaron al escuchar las confesiones de Gino Pesaressi: “hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio”, quien además afirmó que está creyendo otra vez en el amor.

