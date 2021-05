¡ALARMA! Aldo Díaz, más conocido como “Apoteósico” se quedó sin trabajo y no va más en ‘El Artista del año’ tras la difusión de unas polémicas conversaciones donde habla mal de Gisela Valcárcel.

El pintoresco personaje se entero de la noticia este último viernes cuando llegó a grabar como si nada el programa. Grande fue sorpresa cuando la producción del show de la rubia le comunicó que ya no era parte de este. Ahora será reemplazado por Jaime ‘Choca’ Mandros.

“Tenemos la orden de que usted ya no trabaja aquí”, le indicaron, por lo que tuvo que retirarse.

¿Qué dijo acerca de Gisela Valcárcel?

Recordemos que Magaly Medina reveló unas conversaciones de el ex co-conductor de “El Artista del año” en donde habla mal de Gisela Valcárcel.

La “Urraca” no dudó en mostrar estos pantallazos en su programa: “No me han llamado. Me cambiaron por Orderique” , indicó el pintoresco personaje.

“No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti recuerda cuando fue vinculada con Toledo

La exvedette Mariella Zanetti recordó la vez en que le inventaron un romance con el expresidente Alejandro Toledo. Al hablar de las portadas y los titulares de los periódicos, dijo: "Me quería morir". Zanetti aseguró que si hubiera sido verdad, ya no estaría en Perú, sino en los Estados Unidos. Hoy lo recuerda hasta con gracia.

TE PUEDE INTERESAR