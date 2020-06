La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, no tuvo problemas en lanzar una fuerte crítica sobre la gestión del presidente de la República, Martín Vizcarra, en esta pandemia por el coronavirus que viene afectando a miles en el país.

Durante una entrevista con Alan Diez y Fiorella Rodríguez para Radio Capital, la popular ‘Señito’ no aprobó el actual accionar del jefe de Estado. “Al principio le puse 17 y 18 porque empezó a comunicar bien. Hoy no, lamentablemente”, señaló.

“(Hoy tiene) 11 porque los líderes deben saber actuar y tener respuestas de inmediato. Nadie quiere un líder que te responda dentro de tres meses. El que es la cabeza tiene que estar de inmediato, al centro, donde las papas queman”, señaló indignada.

Para la figura de América TV, el presidente debió responder con rapidez cuando sucedió el escándalo de Richard Swing y sus contratos con el Ministerio de Cultura.

“Si pasa algo como lo de Richard Swing, debes responder de inmediato y no dejarnos con tantas dudas (…) Entonces creo que el presidente está con 11 porque hoy estoy en mi día generoso. No me gusta hablar de política, pero hoy estoy en mi día generoso”, manifestó la madre de Ethel Pozo.

