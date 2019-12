John Kelvin llegó al escenario de “El dúo perfecto” y explicó por qué pidió a la pareja de Pedro Loli que le perdone la presunta infidelidad.

“Yo sé que hay muchos que están sentados ahí que también han... solo que no se hace público”, dijo el cantante.

“¿De qué está hablando? (...) Yo sé lo que quieres decir, cállate John”, le respondió Gisela Valcárcel.

“Es verdad, la vida es así, tienes que dar oportunidades, tienes que saber personar”, agregó John Kelvin.

La ‘señito’, sorprendida, preguntó al cantante si seguía su relación con su esposa. “Prefiero ponerlo en signo de interrogación (...) es hermosa, la quiero mucho, son 12 años de relación que tuve con ella”, respondió John.

“Como en toda familia hemos tenido momentos buenos y momentos difíciles y ahorita yo estoy pasando por una crisis en familia con la madre de mis hijos, estamos tratando de sobrellevar, de solucionarlo, yo la quiero mucho, la adoro, la respeto mucho. Pero si vemos ambas partes de que la relación no da para más...”, explicó.

Gisela Valcárcel se mostró incómoda con su justificación y le pidió que no la “floree": ”Yo te ruego que vayas a bailar ahorita y a cantar bonito, a mí no me vengas de que todo estaba bien y ahora me llevo mal y te dejo. No me vengas con ese floro John Kelvin, que yo no te conozco mucho, te he visto ocho veces en mi vida y quiero verte la novena".





Gisela se molesta con Jhon Kelvin