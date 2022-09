La conductora Ethel Pozo y el productor Julián Alexander se casaron la tarde del sábado 10 de septiembre de 2022 en Pachacamac.

La novia llegó al lugar en un auto blanco y fue entregada en el altar por su madre, Gisela Valcárcel, según una imagen difundida por Rodrigo González.

“¡La Farisela entregando a la Fariselita! Rodriguistas de testigos ¡La imagen que todos quieren ver!”, escribió Rodrigo González en Instagram Stories, donde publicó la foto.

Ethel Pozo pide respeto a su privacidad

Un día antes de la boda, Ethel Pozo pidió a la prensa que respeten su privacidad en este día especial. Según la hija de Gisela Valcárcel, su propósito es proteger la privacidad de sus invitados, entre ellos sus hijas:

“Estarán mis niñas que, sobre todo, siempre las cuido porque es parte de su privacidad y otros niños, mamás del colegio, gente, como les decía, que en su mayoría no trabajan en televisión, no son públicas, esos son mis invitados que hemos, con Julián, hecho partícipes de esta unión, entonces en su mayoría no son conocidos y, como les digo, hay muchos niños y quiero respetar la privacidad de ellos”.

