Rodrigo González no tuvo piedad con Ethel Pozo, quien - luego de promocionar los detalles de su matrimonio con Julián Alexander - ahora pide que “por tratarse de un evento privado” no brindará más declaraciones ni mostrará a sus invitados mañana sábado 10 de setiembre.

Obviamente, el popular ‘Peluchín’ se burló del comunicado de la hija de Gisela Valcárcel, tildándola de “huachafa”.

“ El desopilante, el hilarante, ¡el molusco que tiene!, ¿ahora quien piden privacidad? ‘la Fariselita’” , comenzó diciendo Rodrigo este viernes en ‘Amor y Fuego’.

El presentador de Willax recordó que ha sido la misma Ethel quien hizo un show con los preparativos de su boda con el hermano de Michelle Alexander.

“ Has hecho todo tu circo, has montado tu numerito, has lucrado con eso, has creado contenido para todos los shows de tu productora y ahora dices ‘¿vamos a mantener ese evento en privado?’ Cuando uno quiere hacer algo privado lo hace privado siempre y cierra la boca. Has hecho todo público y, ahora, qué pretendes, ¿que has remado para morir en la orilla?, No cariño. Ahora no tienes derecho a pedir privacidad. ¿Qué es esto? manipulación pura y dura maquillada de victimización. ‘Fariselasa’ eres”, explotó Rodrigo.

Gigi tuvo la misma opinión y comento: “me parece increíble, a mí siempre me ha parecido mal el exceso, el abuso la sobre exposición y ahora viene a decir ‘no, esto no’”

Qué dice el comunicado de Ethel Pozo

La hija de Gisela Valcárcel lanzó un comunicado en el que anunció que no dará declaraciones sobre este importante acontecimiento para ella y su futuro esposo y explicó la razón que la llevó a tomar esta decisión.

“A puertas de su matrimonio, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento”,

“Ethel Pozo respeta la privacidad de quienes asistirán a su boda -familiares y amigos, especialmente niños-, que, en su mayoría, no son personajes públicos. Gracias por la comprensión”, finaliza el escrito.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO