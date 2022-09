El prometido de Ethel Pozo, Julián Alexander, se pronunció en sus redes sociales luego de que Magaly Medina revelara en su programa que el productor tiene deudas crediticias, figura en Infocorp y no tiene propiedades a su nombre. El hermano menor de Michelle Alexander no soportó las críticas en su contra y arremetió fuertemente contra la ‘Urraca’.

Al parecer al productor de televisión no le han gustado nada los cuestionamientos sobre su verdadera situación económica y mandó un contundente mensaje en su cuenta de Tik Tok para todos sus detractores, quienes aseguran que se ‘sacó la lotería’ tras comprometerse con la conductora de ‘América Hoy’.

¿Qué dijo el novio de Ethel Pozo sobre Magaly Medina?

Tras recibir las burlas de Magaly Medina, el futuro yerno de Gisela Valcárcel respondió con un peculiar audio de TikTok.

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”, fue el mensaje que compartió Alexander en sus redes sociales.

Cabe mencionar que el programa ‘Magaly TV, La Firme’ reveló que Julián Alexander figura en Infocorp, es decir que, el ‘novio del año’ está en la categoría de “riesgo alto” en la base crediticia del Perú, lo cual indicaría que es un ‘mal pagador’.

Asimismo, se pudo conocer que solo cuenta con dos bienes a su nombre: dos motos, la primera valorizada en US$ 16.000 y la segunda que tendría un costo de US$ 5.000. El productor no registra ninguna propiedad a su nombre.

Fotos y Video: (Tik Tok/@julianalexandermu | Instagram/@julian_alexandermujica)

