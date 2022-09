Ethel Pozo y Julián Alexander se han convertido en los protagonistas del momento y es que la pareja se dará el sí en una boda de ensueño este sábado 10 de setiembre de 2022. A pocos días de la ceremonia, Magaly Medina reveló la verdadera situación económica del futuro esposo de la conductora de ‘América Hoy’.

Durante la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la ‘Urraca’ reveló que el hermano menor de Michelle Alexander figura en Infocorp, es decir que, el ‘novio del año’ está en la categoría de “riesgo alto” en la base crediticia del Perú, lo cual indicaría que es un ‘mal pagador’.

Asimismo, se pudo conocer que el futuro yerno de Gisela Valcárcel solo cuenta con dos bienes a su nombre: dos motos, la primera valorizada en US$ 16.000 y la segunda que tendría un costo de US$ 5.000. El productor no registra ninguna propiedad a su nombre.

¿Cuáles son las propiedades de Ethel Pozo?

La única heredera de Gisela Valcárcel tiene dos casas registradas a su nombre: una se encuentra en Santiago de Surco y la otra en Pucusana. Además, cuenta con una camioneta, la cual es usada por Julián Alexander.

“Lo que yo pienso es que este hombre se abrochó, se casó con la heredera de Gisela Valcárcel, o sea, tiene productora, casa de playa, o sea, él va a ir a vivir a la casa que tiene ella, que por supuesto se la compró la madre, y tiene también su casa de playa que antes era de Gisela y parece que se la dio a la hija, entonces él se ha abrochado, de pronto, de no tener más que su motito y su departamentito alquilado, va a pasar a vivir con esta chica y encima le celebran la boda, qué bacán, así cualquiera se casa, dice mi productor”, opinó Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO