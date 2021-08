Antes de finalizar “Reinas del Show” y nombrar a la ganadora, Gisela Valcárcel se dirigió a Allison Pastor. Ella empezó su discurso diciendo que no está enojada con la esposa de Erick Elera o le tiene algún rencor por renunciar al programa.

“Una de las participantes decidió hacer un paso al costado y retirarse. Si yo estoy de acuerdo o no, esto no es importante. He estado feliz desde el sábado pasado hasta hoy porque si no fuera así no estaría haciendo bien las cosas. Si estuviera enojada con quien se fue, o diciendo: me hiciste quedar pésimo; ni las personas que me aman se sentirían bien a mi lado”, señaló Gisela.

La “Señito” confirmó que hace dos días, es decir el jueves, le escribió a Allison Pastor, sin obtener respuestas.

“Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

Seguidamente, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor. “Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”.

