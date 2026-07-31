Este domingo 2 de agosto, Gisela Valcárcel presentará oficialmente “El poder de ser tú”, su tercer libro, en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima). La cita será a las 5:00 de la tarde en el auditorio Blanca Varela, donde conversará con la periodista Patricia del Río sobre el proceso que dio origen a esta publicación y el significado de esta nueva etapa en su vida.

Publicado por Editorial Planeta, El poder de ser tú reúne experiencias, reflexiones y aprendizajes sobre la libertad de elegir, el perdón, la disciplina, la aceptación y las decisiones que pueden transformar una vida. Lejos de ofrecer respuestas o fórmulas, el libro propone una conversación honesta que invita al lector a descubrir el poder de construir su propio camino.

Desde el pasado 25 de julio, el libro ya se encuentra disponible en el stand #38 de Editorial Planeta en la Feria Internacional del Libro de Lima. Además, quienes adquieran un ejemplar podrán participar por una de las 120 invitaciones para un exclusivo meet & greet con Gisela Valcárcel.

Reconocida como una de las comunicadoras, empresarias y productoras más importantes del país, Gisela inicia con esta publicación una nueva etapa de conexión con el público. El poder de ser tú es el punto de partida de un proyecto que también incluirá pódcast, contenidos digitales, encuentros presenciales, música y nuevos formatos para seguir compartiendo historias que inspiren.

“Este libro ha sido un regalo en mi vida. Llegó mientras me preparaba para una nueva etapa y terminó dándole sentido. Hoy siento ilusión por compartir aquello que me ayudó a crecer, pero también por escuchar a quienes, como todos en algún momento, han sentido miedo, se han detenido, han perdido la ilusión o están buscando volver a creer en sí mismos”, afirma Gisela Valcárcel.

La presentación de “El poder de ser tú” se realizará este domingo 2 de agosto, a las 5:00 de la tarde, en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima. Una oportunidad para conocer de cerca la historia detrás de un libro que invita a descubrir el poder de ser uno mismo.