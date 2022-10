Gisela Valcárcel utilizó la última edición de su programa “El Gran Show” para referirse a la abrupta salida de Melissa Paredes de “América Hoy”, espacio que conducía hace un año junto a Ethel Pozo y Janet Barboza, pero del que tuvo que ser separada al protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, la popular ‘Señito’ aseguró que la modelo nunca ha tenido un reemplazo “porque su lugar siempre seguirá ahí”, dejando entrever que en cualquier momento podría retomar la conducción del programa.

En ese sentido, la conductora primero dejó en claro que su propósito con invitar a Janet Barboza al set, no era amistarla con la expareja del ‘Gato’ Cuba.

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú... Has dicho que es una bruja y ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa”, dijo Gisela fuerte y claro.

Por otra parte, Melissa Paredes señaló que no quiere enfrentamientos con Janet Barboza porque no tiene nada en su contra, además que no quiere recordar el pasado. “Si yo voy a vivir del pasado, olvídate, qué flojera, no hay forma, por eso me pareció raro que cuando entraste y no me saludaras como a los demás de mis compañeros. Algo en contra tuyo la verdad es que no tengo”, señaló la modelo.

