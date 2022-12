Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al comenzar “El Gran Show” con una noticia que remeció a todo el público: el inesperado reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo. Y es que la conductora no pudo evitar emocionarse al realizar este anuncio.

“Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda, y aunque esto no estaba planeado, tengo que decirlo. He esperado este momento, que pensé que se daría en América Hoy... Quiero darle la bienvenida a Ethel Pozo que se reencuentra con Melissa Paredes después de un año”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Señito’ dejó bastante en claro que su hija era libre de tomar la decisión de saludar o no a Melissa Paredes. “No la veo de siempre, ni todos los días, no es la pequeña que vive conmigo. Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, agregó.

Frente a estas palabras, la conductora de ‘América Hoy’ se mostró un poco incómoda y sorprendida, pero accedió a abrazar y saludar a la exesposa del ‘Gato’ Cuba’, hecho que conmovió a Gisela y a todos los asistentes en el set de televisión.

“Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí”, expresó Valcárcel.

