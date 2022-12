Tula Rodríguez decidió romper su silencio y se refirió a las recientes críticas que lanzó Magaly Medina sobre sus animaciones, las cuales comparó con las que hace años realizaba.

“La edad es solo un número, uno tiene que llevar la alegría acá (cabeza) porque la juventud es pasajera. Antes tomaba la chela de pico y ahora no quiere hacer esas cosas”, dijo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la exconductora de “En boca de todos” dejó en claro que los años no han pasado en vano y que ahora ya es una mujer adulta que le debe respeto a su hija de 14 años.

“No sé nada. Creo que todos vamos evolucionando. Antes bailaba en mini y se me veía el alma, pero cada vez me voy tapando, los años van pasandom, mi hija ya está grande y todo tiene su momento”, comentó Tula.

“Ahora me invitaron y yo feliz de poder venir. Mi hija nunca ha ido como tal a un evento y yo quiero que me vea, se involucre, entonces tengo que hacer cosas donde ella vea que no hay una falta de respeto, ya soy una mujer adulta”, agregó fuerte y claro.

