Este sábado se realizará la semifinal de “El Gran Show”, desde las 9 p.m., por América Televisión, y Melissa Paredes es una de la participantes que ha llegado a esta etapa gracias a su esfuerzo y dedicación, por lo cual no se siente “favorita o engreída” en el reality.

“Creo que ese apelativo es un recurso que están usando los compañeros como estrategia, así, quieren presionar, pero, al final, esto no funciona. Yo no me siento favorita o engreída, yo estoy llegando a la semifinal con mi esfuerzo, y llegaré a la final trabajando mucho”, indicó.

“Todos estamos ensayando mucho y aquí será como en el fútbol, goles que no haces, goles que te hacen”, agregó y habló también de lo que presentará esta noche. “Llegamos con dos bailes muy bonitos, muy potentes, y los ensayos están fuertes. Ensayo más de siete horas al día, todos los días, para llegar a la final sin sentencia”. explicó.

Y sobre Brunella Torpoco, quien llega al programa que conduce Gisela Valcárcel como su refuerzo dijo: “Me parece fascinante, es una sonera de aquellas, con una carrera musical extraordinaria. Me encanta tenerla en la gala. Noostras vamos a encender la noche, ella va a cantar y yo a bailar, ambas nos vamos a lucir”.

Finalmente, sobre lo ocurrido en la pista de baile con Gino Pesaressi la semana pasado manifestó que “fue una emoción desbordada, pasó de la rabia a la tristeza, pero se entiende, nadie sabe lo de nadie. Me parece normal que un hombre llore, pues también tiene el derecho de expresar sus sentimientos, es normal que el hombre llore y se frustre”.

