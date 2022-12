Fuertes declaraciones. Mario Irivarren sorprendió a propios y extraños al confesar que cuando formaba parte del reality “Combate”, vivió enamorado de Alejandra Baigorria, quien en ese entonces tenía una relación con Mario Hart.

Y es que el exchico reality se destapó para el canal de Youtube “COM FM”, donde comentó una locura de amor que hizo por la popular ‘Rubia de Gamarra’ cuando ambos eran salientes.

“En su momento vivía enamorado de la Baigorria, te lo juro. Voy a contar una cosa que hice y creo que la Baigorria fue la causante que sea frío como dicen. Yo salía, la invitaba, buscaba la manera de enamorarla”, comenzó diciendo.

“Yo en esa época era chibolo, un día la invité a cenar y como ella trabaja con telas y a las mujeres le gustan las flores, entonces se me ocurrió hacerle flores con telas. Se las mandé a hacer, pasé por el restaurante en la tarde y le expliqué al mesero que íbamos a ir en la noche y que cuando pidiera cierto plato, él tenía que destapar y salían las flores”, agregó entre risas.

En ese sentido, el modelo confesó que, luego de estar saliendo con Alejandra durante dos meses aproximadamente, ella terminó ‘choteándolo’ y retomó su relación con Mario Hart.

“Yo me acuerdo de eso y me rio, cómo he cambiado, porque hoy en día ya no hago eso (...) La pasaba bien conmigo, salimos con un par de meses, pero ella vivía enamorada de Mario. Y apenas Mario la buscara, iba a regresar con él, tal cual fue. Me acuerdo que cuando llegaron las rosas, fue una cara de qué lindo, pero qué incómodo, por el trabajo que me tomé en hacerlo y ella seguía enamorada de su ex, me acuerdo clarito”, señaló Irivarren.

TE PUEDE INTERESAR