Han pasado más de 11 años desde que Mario Irivarren inició su carrera como ‘Chico Reality’ en el programa ‘Combate’, al que se mostró fiel por más de 5 años, pero un día aceptó las propuestas de ‘Esto es Guera’ y los motivos no habrían sido solo el dinero.

Según contó Mario Irivarren, luego de 5 años en ‘Combate’, ya no se sentía cómodo en el programa y más aún, cuando sus compañeros comenzaron a migrar a la competencia, proponiéndole irse con ello: “En el momento que ellos se van, me dicen: ‘Vamos a hacer este nuevo proyecto y queremos que nos acompañes’. Fui sincero y les dije: ‘Si me voy a salir de un reality para ir a otro, me voy a ir a la mejor opción’. En ese momento, lo mejor era ‘Esto es guerra’”.

Luego de mencionar que inició en ‘Combate’, Mario Irivarren habría sentido el golpe de que otros compañeros ganen más dinero en la competencia y fue ese su principal motivo para dejar ‘Combate’: “Entendí que, en televisión, uno no vive de lealtades, uno tiene que ser frío y pensar”.

