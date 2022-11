Antes de ser conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se recurseaba como animadora y presentadora de diferentes conciertos populares y hoy que el programa que compartía con Maju Mantilla y Ricardo Rondón, fue cancelado, la ‘Peludita’ regresó a las tablas, pero con una actitud diferente.

Fue la misma Tula quien mencionó que no puede hacer lo de antes en los escenarios, escudándose en su edad: “Ya estoy más plantada, antes me sacaba los zapatos, ya estoy más tía, Yo estoy en base 4 a mucha honra, tengo 45 años, tranquila y disfrutando la noche”.

A Magaly no le gustó nada que Tula use su edad como excusa: “La edad es solo un número, uno tiene que llevar la alegría acá (cabeza) porque la juventud es pasajera”, afirmó la ‘urraca’, mientras resaltaba que no le creería del todo a su declaración de que no estaría junto a Carlos Vílchez y María Pía Copello.

