No es novedad que Magaly deje en claro que no le gusta el fútbol, pero eso no es impedimento para que la ‘urraca’ aproveche su programa para arremeter en contra de “El canal del mundial”, por supuestamente haber engañado a su público, poniendo ‘Kung Fu Panda’, cuando todos esperaban un partido importante.

La ‘urraca’ no condenó que el canal no tenga el dinero para comprar todos los partidos, pero sí que no se lo hayan anticipado a sus televidentes: “Si Latina le hubiera dicho al público que no iban a pasar todos los partidos, las personas lo hubieran entendido, pero la gente está esperando en su casa un partido importante y no, aparece ‘Kung Fu Panda’, maleado, se pasaron de payasos”.

Magaly decidió ir más allá e invitar a las autoridades peruanas a investigar y condenar a los responsables de este engaño: “Para eso están las instancias como INDECOPI que tendrían que sacar la cara por los afectados”, mientras recordó que el domingo pasado muchos peruanos esperaron ver un partido importante, pero en su lugar tuvieron que ver ‘Kung Fu Panda’.

