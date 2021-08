Las redes siguen recordando las veces en que Gisela Valcárcel protagonizó tensos momentos en la televisión. No solo con participantes en su programa, sino hasta con el propio jurado.

Así sucedió con Diego Dibós, a quien le enfrentó cuando este le cuestionó y reclamó por no contratar cantantes calificados.

“No debió haber sido consentido por ti Diego porque en ti he estado confiando”, le dijo Gisela Valcárcel; a lo que Diego Divós no se quedó callado y le dijo que fue su propia producción que no quiso y no se hicieron caso. “Gise, presenté un presupuesto para contratar cantantes y me lo negaron. ¿Qué puedo hacer con eso?”.

Confrontada frente a cámaras y en vivo, Gisela Valcárcel le dijo: “Diego tú sabes dónde queda mi oficina, tu sabes dónde queda mi oficina. Acá estas hablando conmigo (...) Sabes que ha llegado gente de Puerto Rico, sabes que ha llegado gente de Colombia, ¿crees que no había presupuesto para algo si aún seguimos apostando por el talento peruano?”.

Diego Dibós no se volvió a callar y acotó: “Eso es lo que me dijeron Gisela”, a lo que la “señito” finalizó diciendo: “Diego, sabes donde queda mi oficina”.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

