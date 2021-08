Ahora que Gisela Valcárcel está en el ojo de la tormenta, se ha recordado algunos episodios que ha protagonizado en su programa o durante su trayectoria televisiva.

En el programa “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina refrescó la vez en que Gisela Valcárcel ninguneó a Andrea San Martín y al canal de TV donde trabajaba. Ocurrió cuando la exchica reality agradeció al canal donde trabaja por permitirle pisar la pista de baile.

En ese entonces, Gisela Valcárcel le dijo a Andrea San Martín que el canal donde trabaja, Next TV, no lo veía nadie.

“Bueno si no te lo permitían iban a ser unos tontos. Tengo que decirlo, yo soy bien clara, es que es un canal que nadie lo ve. Pero es verdad, recién empezaran a verlo”, dijo en ese entonces Gisela Valcárcel.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

