Durante su programa, Magaly Medina hizo una revelación a casi un año de haberse realizado la Teletón 2020. La periodista comentó que Gisela Valcárcel no permitió que ambas se juntaran para bien benéfico como es este evento.

Magaly Medina contó por primera vez que los publicistas de la Teletón le hicieron la propuesta, pero Gisela Valcárcel lo rechazó, motivo por el cual no se concretó. La “urraca” señaló que la “Señito” es la que manda en este evento.

“Ella nos vende su santidad, pero no es nada santa. Recuerden que la obra benéfica más grande que hay en el Perú es la Teletón y ella no permite que en este evento donde todos los canales deben participar, sin importar quién es más o menos, canal chico o grande, alguien le haga sombra en su horario. Ella invita con condiciones”.

Según Magaly Medina, ella aceptó esa propuesta por tratarse de un evento benéfico, sin embargo, fue Gisela Valcárcel la que lo rechazó.

“El año pasado por la pandemia se quería hacer una cosa universal y que nos unamos ella y yo por la Teletón. La idea fue aceptada por mí cuando me lo contaron los publicistas, yo acepté si es por una buena obra. ¿Ustedes qué cree que dijo ella? No, no es el momento del señor para que Magaly y Yo nos juntemos”, agregó Magaly.

Finalmente, la “urraca” sentenció: “Eso me lo contaron tal cual los que organizaban el evento. Gisela es así, de santa no tiene nada absolutamente”.

