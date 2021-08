Tras la renuncia de Allison Pastor del programa las “Reinas del Show”, Erick Elera rompió su silencio con el programa “Amor y Fuego” y respondió si su esposa retornará.

En el adelanto del programa de Rodrigo González, Erick Elera fue consultado al respecto y negó la posibilidad de que Allison Pastor vuelva a pisar la pista de baile.

“Este (sábado)..mira yo no creo ¿no? Pucha a nosotros no nos gusta estar entre dimes y diretes”, respondió Erick Elera, cuando le preguntaron si Allison Pastor estará este sábado en la final de “Reinas del Show”.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

