Quedó en el pasado. Tras la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del show” , Erick Elera ha preferido no ‘echar más leña al fuego’ y respaldar la decisión de su esposa con tiernas palabras de aliento.

“Te amo”, escribió el recordado ‘Joel Gonzáles’ en su cuenta oficial de Instagram para apoyar a su pareja, quien tuvo un breve enfrentamiento con Gisela Valcárcel en la novela gala de “Reinas del show”.

Aunque varios usuarios le piden a Erick Elera pronunciarse sobre la polémica salida de Allison Pastor del programa de la ‘Señito’, el cantante nacional ha evitado hablar al respecto.

En su lugar, el exactor de “Al fondo hay sitio” sorprendió a sus seguidores al revivir el ‘baile del avestruz’, el cual era característico de su personaje ‘Joel Gonzáles’.

A través de TikTok, Erick Elera hizo reír a sus seguidores al volver a realizar el tan famoso baile de ‘El niño con cara de pez’, demostrando así que la disputa entre su esposa y Gisela Valcárcel no le quitan el sueño.

El clip se volvió viral rápidamente, superando el millón de reproducciones.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ALLISON PASTOR Y GISELA?

Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.