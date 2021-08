Ethel Pozo lamentó que Allison Pastor se haya retirado de “Reinas del show” e hizo referencia al tiempo que duró en televisión durante el programa “América Hoy” de este lunes 23 de agosto del 2021.

Y es que según la hija de Gisela Valcárcel, Allison Pastor tiene solo 9 semanas de vida artística: “Cada uno va a dar su opinión pero sin duda yo creo que es una pena que se haya retirado porque tenía -acaba de empezar- 9 semanas de vida artística”.

La conductora afirmó que Allison Pastor pasó por un momento de “enojo” que la habría llevado a “perder la oportunidad” de ganar la temporada en “Reinas del Show”.

“Es la verdad, todos acá tienen más de 10 años, yo he cumplido 4 ayer, pero ella tenía 9 semanas tan solo de pisar la televisión y yo creo que talento sí tiene y podía haberse llevado la corona, y en un momento que se enoja -estemos de acuerdo o no, no importa, puede ser que no estemos de acuerdo, puede que sí- se va y se pierde de repente la oportunidad de levantar esa corona que es para siempre”, expresó.

Poco después, Ethel Pozo aseguró que Allison Pastor era su favorita en este temporada: “Para mí era mi favorita, me parecía que bailaba, lo dije desde la primera gala”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR