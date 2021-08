Antes de dejar las instalaciones de América Televisión y tras su renunciar al programa de Gisela Valcárcel, “Reinas del Show”, Allison Pastor dio sus últimas declaraciones.

Allison Pastor se fue con la frente en alto y con el apoyo de sus seguidores. “Estoy contenta porque el público está conmigo”, sentenció.

Además descartó haber “tirado la toalla” al final de la competencia de baile. Indicó que es cuestión de respeto. “No es tirar la toalla, es respetarse y yo me hago respetar”.

“Yo me voy contenta y feliz de que hice las cosas bien y eso me queda”, finalizó Allison Pastor antes de dejar el canal.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira muestra a su hija dar sus primeros pasos

Korina Rivadeneira muestra a su hija dar sus primeros pasos - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR