El cantante Christian Domínguez reveló que puso condiciones para que su pareja, Pamela Franco, participe en “El artista del año” a principios del 2021 para evitar que pase por situaciones incómodas con la producción de Gisela Valcárcel.

A propósito de la renuncia de Allison Pastor, la esposa de Erick Elera, Christian Domínguez contó que él mismo se encargó de editar la música que Pamela Franco utilizaba en sus presentaciones.

“Yo la edité, estaba fuera de tiempo, en la final de Pamela, la semifinal, también la sentencia y si el productor que está acá me dice no puedes estar (en el programa), no sales (a Pamela)”, contó Christian Domínguez.

El líder de la ‘Gran Orquesta’ admitió que puso como condición que él esté presente para que Pamela Franco participe:

“Desde el principio le dije mira, mi señora va a estar acá, no conoce, yo estoy acá o no está ninguno de los dos”, explicó Christian Domínguez.

“Yo no voy a permitir que ella se sienta incómoda en ningún momento, yo me paro ahí y veo todo lo que está pasando. Yo he estado ahí y sé que puede pasar y que todo se va caldeando, pero obviamente también la dejo que crezca y se equivoque”, concluyó.

Fuente: América Televisión

