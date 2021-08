La conductora Rebeca Escribens advirtió a Gisela Valcárcel que el público ha respaldado masivamente a Allison Pastor tras la polémica que se desató el sábado 21 de agosto del 2021.

“Si duda he estado leyendo los portales y los comentarios de lo que sucedió el día sábado y el público sin duda respalda a Allison. Ahora, también es cierto que la frustración hizo que ella tomara una decisión de ese tipo”, comentó Rebeca Escribens en América Espectáculos.

“La situación sin duda se tornó muy incómoda, les debo confesar, tanto en el ambiente, en el set, para Gisela, para el público, para nosotros los televidentes también porque consideramos que Allison era una fuerte rival para Korina Rivadeneira”.

Rebeca Escribens también expresó su deseo de que Allison Pastor pueda llegar a un acuerdo con la producción de “Reinas del Show”:

“Hay cosas que yo no sé, así que abstengo de opinar, hay cosas que sí pues, deben haber pasado, yo he estado dentro, he participado. Ella es una persona muy, muy exigente, y en todo caso yo creo que hay que conversarlo bonito, hay que conversarlo, tienen que sentarse, no te puedes ir, de verdad que eres tremenda rival para Korina Rivadeneira”.

“Deseo que las cosas se arreglen en favor de los dos, de la producción de “Reinas del Show” y para ti también, Allison, que has demostrado ser una competidora tenaz, disciplinada y muy exigente”, concluyó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR