El drama no termina. Tras la polémica renuncia de Allison Pastor a “Reinas del show” , Gisela Valcárcel utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar un contundente mensaje, que estaría dirigido a la pareja de Erick Elera .

La cuestionada ‘Señito’ compartió una curiosa reflexión en sus historias de Instagram, luego de haber sido criticada fuertemente en redes sociales por intentar ‘humillar’ a Allison Pastor en “Reinas del show”.

“El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias”, se lee en la publicación.

“Muy cierto”, resaltó la conductora de televisión para apoyar esta reflexión.

¿Qué dijo Allison Pastor tras renunciar EN VIVO a “Reinas del show”?

Antes de dejar las instalaciones de América Televisión y tras su renunciar al programa de Gisela Valcárcel, “Reinas del Show”, Allison Pastor dio sus últimas declaraciones.

“Estoy contenta porque el público está conmigo. No es tirar la toalla, es respetarse y yo me hago respetar”, aclaró.

“Yo me voy contenta y feliz de que hice las cosas bien y eso me queda”, finalizó Allison Pastor antes de dejar el canal.

TE PUEDE INTERESAR