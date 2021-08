Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de discutir con Allison Pastor durante la novena gala de “Reinas del show” . Y es que la sorpresiva renuncia de la pareja de Erick Elera hizo que la ‘Señito’ fuera duramente criticada en redes sociales.

Decenas de usuarios no han dejado de despotricar en contra de la conductora de América Televisión, quienes hicieron tendencia a Gisela Valcárcel por considerarla “detestable” y “poco profesional”.

Tras ello, los internautas han aprovechado la oportunidad para recordar otro tenso momento que vivió la presentadora en televisión nacional. En particular, el tenso momento que vivió Cristian Rivero, conductor de “La voz Perú”, con Gisela durante la Teletón 2020.

Durante el evento benéfico, Cristian Rivero acusó a la dueña de GV Producciones de intentar robarle tiempo frente a cámaras y que esta actitud era frecuente en ella.

A su vez, Rivera recordó también cuando ambos trabajaron juntos en América Televisión años atrás.

“Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía ‘señor director, síganme’ y me dejaba solo, sin cámara”, señaló.

Aunque luego del tenso momento, tanto Gisela Valcárcel y Cristian Rivero afirmaron que estaban en buenos términos, el hecho no pasó desapercibido y muchos señalaron que la figura de Latina aprovechó el momento “para cantarle sus verdades”.

