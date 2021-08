Gigi Mitre opinó del beso que se dio Milena Zárate con su bailarín en el programa “Reinas del Show”, al estilo de la película Spider-Man.

Para la conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, la idea habría nacido de la propia colombiana, como una posible venganza tras terminar con su expareja, el futbolista Augusto Barrera. “Puede haber sido venganza..¿pero de quién habrá sido la idea?”.

Gigi Mitre añadió: “Esta me parece que no ha sido de Gisela, sino de ella, de la Milena (Zárate). Ella es maquiavélica. Milena no necesita que le armen”.

Tras asegurar que Milena Zárate es “maquiavélica”, Gigi Mitre seguramente habría propuesto un beso como parte de su coreografía. “Yo creo que fue idea de ella. No lo dice pues, pero yo creo que fue de ella. Que tal si ella dijo: y si yo le doy un besito. Ay Dios mío”.

Milena Zárate le ‘echa tierrita’ a su expareja

Milena Zárate aseguró que no es de enlutar a sus exparejas y menos a él. “Yo soy de las personas a echarle tierrita a lo que no me hace bien y no soy una persona de enlutar a una persona que no merece”.

La colombiana Milena Zárate agregó: “Con una cosa que me dijo y yo vi, para mí quedó sepultado”.

