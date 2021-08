La actriz colombiana Milena Zárate descartó regresar con su expareja, el futbolista Augusto Barrera, con quien terminó su relación hace algunas semanas atrás.

Milena Zárate aseguró que no es de enlutar a sus exparejas y menos a él. “Yo soy de las personas a echarle tierrita a lo que no me hace bien y no soy una persona de enlutar a una persona que no merece”.

La colombiana Milena Zárate agregó: “Con una cosa que me dijo y yo vi, para mí quedó sepultado”.

Hace unos días atrás, la cantante colombiana afirmó que la soltería le vino muy bien, pues se encuentra con mucho trabajo y enfocada en su carrera artística.

En ese sentido y tras la escena de beso con su bailarín, Milena Zárate sueña con participar en una telenovela “Yo estoy preparada para hacer muchas cosas en mi vida como actriz y Dios quiera que me vean haciendo estas cosas en una serie nacional. Así que Michelle Alexander, aquí estoy”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina recuerda con cariño los inicios de Daniela Darcourt: “Orgullosa de tu éxito” | OJO

TE PUEDE INTERESAR