La modelo Jossmery Toledo respondió preguntas picantes en sus Stories de Intragram sobre la relación a distancia que mantiene con el futbolista extranjero Mariano Nagore. A quien estaría próxima a ver en Italia.

Consultada si tiene novia, la expolicía respondió que no. “Novio no tengo aún, eso se va a definir cuando viaje. Y si estoy saliendo con alguien, no. Porque no está acá. Así que vamos a ver con el tiempo”, dijo.

Sobre cómo le va con Mariano, Toledo compartió una storie en Instagram del futbolista argentino donde le mandaba besitos. “¿Ustedes que creen?”, posteó la modelo junto al video de Mariano, a quien etiquetó.

En otro momento, respondió una pregunta sobre si era celosa y “amenazó” a Mariano con descubrirle algo. “Creo que yo que los celos siempre van a existir si les dan motivos. No es que yo voy a celar porque la miraste. Tampoco tampoco, pero si descubro algo ya sabes Mariano”, señaló.