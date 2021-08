¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no fue ajena al escándalo del que es protagonista su “enemiga” televisiva, Gisela Valcárcel, quien tuvo un fuerte intercambio de palabras con Allison Pastor en ‘Reinas del Show’.

Y es que la popular ‘Urraca’ aseguró que para ella no es noticia nueva el comportamiento de la ‘Señito’, pues considera que no es una persona real y honesta.

“Yo no le tengo rabia, esto no es personal. Ella no me parece real, honesta y transparente, es mi opinión, es la más fingida de todas las conductoras de televisión. Podemos hacer un organigrama de las fingidas y de las moscas muertas”, comenzó diciendo.

“Yo les he dicho todos estos años que tiene careta, se vende como muy cristiana y yo soy como la hereje, pero realmente uno no vive de la palabrería barata, nuestros actos demuestran quiénes somos, y Gisela nos ha demostrado que para el show es la maestra de la hipocresía”, agregó bastante molesta.

Polémica en la Teletón

En ese sentido, la conductora de ATV también aprovechó para recordar la polémica que se creó el año pasado en la Teletón, evento benéfico al que fue invitada junto a Gisela, pero que no se llegó a concretar porque la madre de Ethel Pozo “no lo vio pertinente”.

“Giselita no es buena gente, se sabe por personas que han trabajado a su lado, que ella es así. Ella nos vende su santidad, pero recuerden que en la Teletón, ella es la dueña. Donde deberíamos estar todos unidos y participar, sin importarnos quien es más o menos, ¿ustedes creen que ella deja que alguien que le hace sombra, vaya?”, expresó.

“El año pasado se quería hacer algo universal por la pandemia y que nos unamos ella y yo por la Teletón. La idea fue aceptada por mi, ¿ustedes qué creen que dijo ella? No, no es el momento para que Magaly y yo nos juntemos, y así fue. Ustedes que le prendían vela, ahora se asombran”, finalizó diciendo Medina.

