¡Sin filtro! Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Tilsa Lozano por haber contado que se encontraron en un mismo avión cuando se dirigían con sus respectivas parejas rumbo a Miami, Estados Unidos.

“La otra qué se alucina, diciéndole a todo el mundo lo que yo no pensaba contar... Porque para mi es igual encontrarme en un avión con Tilsa Lozano que con Perico Los Palotes”, comenzó diciendo la conductora.

“Que Tilsa Lozano me salude no es algo que me quite el sueño, ni me va, ni me viene, para mi no es noticia de primera plana. Si me encontrara con Lady Gaga en el avión, llamaría a toda mi familia... Pero a mi qué me importa que estén sentados a un costado mío”, agregó entre risas.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ comparó el encuentro con la exvengadora con Gisela Valcárcel, y aseguró que son personas ‘insignificantes’ para ella.

“He viajado en un mismo avión con Gisela Valcárcel y me ha importado tres pepinos (...) La otra fue hacerme la patería. Ella me saludó a mi y yo le respondí, porque no le niego el saludo a nadie... Pero cómo le respondí, ahí está la cosa, es que yo soy bien antipática”, expresó.

“Ella fue quien le dio esta información a las de ‘Mujeres al Mando’ para que sepan que viajó en primera clase, quiere dárselas de más más”, finalizó.

