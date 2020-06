La conductora de televisión, Magaly Medina, no tuvo problema en arremeter contra Gisela Valcárcel y revelar los motivos por los cuáles ella nunca formaba parte de la Teletón. Y es que según cuenta la ‘Urraca’, la culpable de esto sería la ‘Señito'.

La figura de ATV se animó a confesar estos detalles debido al incómodo momento que pasó la madre de Ethel Pozo por un reclamo que le hizo Cristian Rivero en vivo.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, manifestó la presentadora.

Asimismo, Magaly aseguró que en algún momento le propusieron juntarse con Gisela para una ayuda benéfica, sin embargo, la conductora de “El Gran Show” rechazó esa opción.

“Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella. Cuando a mi se me propuso juntarme con ella por una buena causa, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y si me juntaría con ella”, finalizó diciendo.

