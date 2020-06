La periodista de espectáculos, Magaly Medina, sorprendió al público al explicar los motivos por los cuáles su programa habría comenzado minutos después de la hora estimada. Y es que según menciona la ‘Urraca’, el programa que conduce Andrea Llosa no habría respetado la franja horaria, por lo que no dudó en arremeter contra ella.

“Por fin estoy al aire, un poco más y pensaba que mi contrato había terminado, que ya me habían censurado, que los enemigos habían ganado y que ya estaba fuera del aire”, comenzó diciendo la conductora.

Cabe recalcar que el programa “Magaly TV, la firme” debería empezar a las 9:45 p.m, sin embargo, éste habría comenzado un par de minutos antes de la 10 p.m.

“Disculpen, no ha sido mi culpa. Yo tengo mucho respeto por el público. Muchas vacaciones afectan algunos relojes, mil disculpas. Usted querido público no merece que nadie sea olvidadizo, usted 9:45 quiere verme, acá estamos, no nos habían botado”, manifestó.

