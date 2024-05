Esta noche en el programa de Magaly Medina mostrarán imágenes de Paolo Guerrero totalmente molesto con un reportero de la conductora de TV.

Por su lado, el futbolista dio su versión de los hechos en su cuenta de Instagram y reveló que el reportero le faltó el respeto.

“Ayer nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a esta señora que mande a sus reporteros a que no me falten el respeto, porque eso no lo voy a permitir. Yo puedo aceptar muchas cosas, me han hecho una serie de preguntas, que trato de no darle bola, pero no voy a aceptar que me falten el respeto, que me hagan preguntas y que rían cachosamente en mi cara pelada, eso sí no lo voy a permitir. Esa señora quiere que yo pise el palito, que agreda o algo... Quiero decirle que puede mandar a quien quiera, a que me provoque, que haga lo que quiera, yo no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto”, expresó Guerrero.

“Quiero recalcar algo y hacer bastante énfasis, ustedes editan muy bien los videos, no van a poner lo que tu trabajador me dijo, cómo me faltó el respeto, cómo se rio, cómo se manejó en ese momento. Cada acción tiene una reacción. De loco no actué así, es por algo, algo que me sacó de mis casillas”, agregó.

Además, el popular ‘Depredador’ se dirigió a la ‘Urraca’ para decirle que entiende su resentimiento por el problema judicial que tuvieron en el pasado.

“Quería decirte una cosa, nosotros teniendo el problema que tuvimos, en el cuál me difamaste, sacaste imágenes de un horario que no era, que no coincidía con las cosas que yo presenté y todo el problema que surgió en su momento, después de eso se me acercaron tus reporteros y siempre los traté muy bien, siempre les respondí muy bien, educadamente, con mucho respeto. Yo entiendo que usted esté dolida, que tiene odio hacia mi persona, pero yo no por usted y espero que usted sepa comportarse conmigo ”, manifestó.

No obstante, Guerrero asegura que si en algún momento se cruza con la ‘Urraca’ en la calle, no tendría ningún problema con saludarla.

“ No tengo ningún problema contigo, si en algún momento me tengo que cruzar contigo te saludaré, si no me quieres saludar... lo cortés no quita lo valiente, siempre fui muy educado, no me meto con nadie ”, sostuvo.

Después, Paolo Guerrero le recordó a Magaly Medina que no puede mencionar su nombre por mandato de la justicia.

“ Quería hacerle recordar a la señora que ella judicialmente está prohibida de tocar mi nombre, mencionarme en su programa. Si se olvidó, le hago recordar para no tener más problemas ”, finalizó.

