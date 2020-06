Gisela Valcárcel pasó un incómodo momento en el programa “América Hoy” cuando su propia Ethel Pozo, sin querer, la “troleó” frente a cámaras.

La popular “Señito” llegó a la “Cocina del pueblo”, un proyecto social liderado por Aldo Miyashiro para llevar comida durante todo este 2020 a los más vulnerables. Frente a las cámaras, Miyashiro contó que este lunes cocinarían para llegar un plato de comida a los primeros beneficiados.

Fue entonces cuando Ethel Pozo se dio cuenta que todas las labores ya estaban asignadas, pero no explicaba lo que iba a hacer Gisela Valcárcel, por lo que le dijo a su mamá: “¿Mi madre qué va hacer ahí?.

Al escuchar esta pregunta, Gisela Valcárcel respondió de inmediato: “¿Cómo qué voy hacer? Me han llamado y entonces yo he dicho que voy a cocinar. No pues, no me ningunees así diciendo qué voy hacer. Las cosas no son así”.

“No mamá, solo te estaba dando el pase”, respondió Ethel Pozo, dándole la posibilidad a su mamá de mostrar los víveres con que llegó para ayudar.

Gisela Valcárcel es “troleada” por Ethel Pozo en pleno programa en vivo -diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Sujeto tose frente a reportera de ‘Mujeres al mando’

Sujeto tose frente a reportera de ‘Mujeres al mando’

TE PUEDE INTERESAR